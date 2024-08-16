Смоленск 2.0
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Пд Смоленском местная администрация выселяет людей, но не признает их дом аварийным

Пд Смоленском местная администрация выселяет людей, но не признает их дом аварийным

Подрядчик проводить работы на объекте отказался Состояние дома №1 на улице Революционная в Сафонове оставляет желать лучшего: в здании образовались сквозные трещины, кирпичи падают вместе с козырьками, плиты разъезжаются, а крыша течет.

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