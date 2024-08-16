Пд Смоленском местная администрация выселяет людей, но не признает их дом аварийным

Подрядчик проводить работы на объекте отказался Состояние дома №1 на улице Революционная в Сафонове оставляет желать лучшего: в здании образовались сквозные трещины, кирпичи падают вместе с козырьками, плиты разъезжаются, а крыша течет.
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