Если Болгария продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.
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