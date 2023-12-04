«Русские ощутили вкус победы, вы точно хотите с ними воевать?» — болгар предупредили об опасности

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;она разделит участь Украины,&quot; Для братушек всё кончится намного быстрее и намного печальнее. Это с бывшей украиной мы &quot;потихоньку-полегоньку&quot; воюем. Типа братский народ... А этих просто закидаем ракетами, даже без ядерной БЧ. А страна у них и так нищая, а при разрушении даже 20% инфраструктуры просто перестанет существовать...
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