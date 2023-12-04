«Русские ощутили вкус победы, вы точно хотите с ними воевать?» — болгар предупредили об опасности

Андрей Шишинов

"она разделит участь Украины," Для братушек всё кончится намного быстрее и намного печальнее. Это с бывшей украиной мы "потихоньку-полегоньку" воюем. Типа братский народ... А этих просто закидаем ракетами, даже без ядерной БЧ. А страна у них и так нищая, а при разрушении даже 20% инфраструктуры просто перестанет существовать...