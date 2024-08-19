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  • Владимир Самборский
    Этот дорогой товарищ обещал за 2-3 дня все закончить под Курском! А конца-то не видно...Алаудинов сообщил...
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Алаудинов сообщил о подготовке атаки ВСУ на Курском направлении

Алаудинов сообщил о подготовке атаки ВСУ на Курском направлении

ВСУ передислоцируются на курском направлении для атаки в новом месте.фото: chechnya.gov.ru--> Подразделения ВСУ в Курской области передислоцируются, пытаясь начать атаку на новом участке, заявил 19 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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Владимир Самборский
Этот дорогой товарищ обещал за 2-3 дня все закончить под Курском! А конца-то не видно...
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19 час.

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