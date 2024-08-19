Алаудинов сообщил о подготовке атаки ВСУ на Курском направлении

ВСУ передислоцируются на курском направлении для атаки в новом месте.фото: chechnya.gov.ru--> Подразделения ВСУ в Курской области передислоцируются, пытаясь начать атаку на новом участке, заявил 19 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
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