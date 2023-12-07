Российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников, на правом берегу Днепра, была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра.
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