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Закон, порядок, государство

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Российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области

Российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников, на правом берегу Днепра, была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра.

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