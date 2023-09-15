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Акинфеев о матче России с Катаром: «Смотрел первые 15-20 минут, потом пошли гулять на площадку с 2,5-летним ребенком. Это нормально для меня на данном этапе»

Акинфеев о матче России с Катаром: «Смотрел первые 15-20 минут, потом пошли гулять на площадку с 2,5-летним ребенком. Это нормально для меня на данном этапе»

– Как оцениваете товарищеский матч с Катаром? – Когда уже не играешь за национальную команду, то взгляд не самый пристальный.

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