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Русская весна

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Кадры штурма вражеского опорного пункта штурмовиками ВДВ у Артёмовска (ВИДЕО)

Кадры штурма вражеского опорного пункта штурмовиками ВДВ у Артёмовска (ВИДЕО)

Продолжаются ожесточённые бои на артёмовском направлении. Бойцы разведывательного батальона Ивановского соединения воздушно-десантных войск небольшими группами с различных направлений приближаются к позициям, где по данным разведки засели украинские боевики.

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