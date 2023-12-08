Кадры штурма вражеского опорного пункта штурмовиками ВДВ у Артёмовска (ВИДЕО)

Продолжаются ожесточённые бои на артёмовском направлении. Бойцы разведывательного батальона Ивановского соединения воздушно-десантных войск небольшими группами с различных направлений приближаются к позициям, где по данным разведки засели украинские боевики.
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