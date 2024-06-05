Интерпол не стал разыскивать уехавшего в Белоруссию польского судью Шмидта

Интерпол отказался объявлять в розыск бежавшего в Белоруссию польского судью Томаша Шмидта.РИА Новости сообщили, что о принятом решении рассказала журналистам пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак.
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