❗️Глава Крыма всегда докладывает Путину о реальной ситуации на полуострове «Я убежден, наш Лидер принимает всегда правильные решения.
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❗️Глава Крыма всегда докладывает Путину о реальной ситуации на полуострове «Я убежден, наш Лидер принимает всегда правильные решения.