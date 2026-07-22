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Царьград

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Академик Бычков рассказал, как спастись от грозы в открытой области

Академик Бычков рассказал, как спастись от грозы в открытой области

Академик Владимир Бычков рассказал, как вести себя при грозе в открытой местности. В интервью РИАМО он рекомендовал на пляже избегать воды, в лесу не стоять под отдельными деревьями, а в поле или горах лечь на землю и не двигаться.

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