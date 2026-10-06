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Царьград

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CNN Portugal: Роналду не вернется в сборную Португалии при Жезуше

CNN Portugal: Роналду не вернется в сборную Португалии при Жезуше

Криштиану Роналду отказался вернуться в сборную Португалии под руководством Жорже Жезуша. Нападающий остался недоволен заявлениями тренера и президента федерации после того, как остался на скамейке запасных в матче против Норвегии 27 сентября.

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