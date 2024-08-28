Под Орлом пожилой мужчина попал под колёса иномарки

В Орловском муниципальном округе пожилой мужчина попал под колёса иномарки. Он находится в больнице. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 августа в 18:20 в деревне Болотовские Дворы.
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