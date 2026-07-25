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Царьград

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Вокруг разруха, сгоревшие авто: ВСУ атаковали турбазы в Запорожье - погибли дети и взрослые

Вокруг разруха, сгоревшие авто: ВСУ атаковали турбазы в Запорожье - погибли дети и взрослые

Вокруг - руины и обгоревшие машины, в краях, где люди искали спокойствие - трагедия: после ночной атаки на туристические базы в Кирилловке власти сообщили о восьми погибших, среди которых двое детей, и о множестве раненых.

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