ХМАО станет первым регионом, создавшим инфраструктуру для беспилотной авиации

В ХМАО идет активная подготовка и обучение операторов БПЛА для гражданских нужд. По данным окружного департамента информтехнологий, регион стал первым в стране, создавшим инфраструктуру управления беспилотниками для различных сфер жизни.
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