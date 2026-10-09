Русские останутся без 13-й зарплаты и бонусов. Что их ждёт в 2027-м?

Треть компаний в России отказалась от годовых премий из-за финансовых трудностей.По данным исследования "Актион Бухгалтерия", в 2026 году свыше трети организаций (36,2%) решили не выплачивать годовую премию сотрудникам, тогда как годом ранее подобная практика сохранялась.