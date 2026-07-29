«Спартак» подписание Дзюбы не рассматривал – клуб считает, что форвард не подходит Карседо и может негативно влиять на коллектив («Mash на спорте»)

«Спартак» не подпишет Артема Дзюбу . Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний нападающий, находящийся в статусе свободного агента, запросил у московского клуба зарплату в размере 750 тысяч евро – больше, чем он зарабатывал в «Акроне».