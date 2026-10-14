Россиянам рекомендуют удалять предыдущие версии банковских приложений после установки новых. Такая мера помогает снизить риски для безопасности смартфона, сообщает RT со ссылкой на экспертов Роскачества.
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