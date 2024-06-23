Удар американской ракеты по пляжу в Севастополе: Уже 100 раненых, трое погибших. Укрытий и тревоги не было

Уже два ребенка скончались и один взрослый в результате ракетного удара по пляжу Учкуевка на Северной стороне Севастополя американской баллистической ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил губернатор.
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