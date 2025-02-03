Кайрен Уилсон выиграл финал Герман Мастерс 2025

Финал Герман Мастерс 2025 в Берлине завершился в пользу Чемпиона мира Кайрена Уилсона, который победил Барри Хокинса в захватывающей битве, по материалам WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира German Masters 2025 Квалификация - результаты German Masters 2025 Результаты, турнирная таблица German Masters 2025 финал - результаты 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - финал Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание трансляции - квалификация Голосования по турниру Кайрен Уилсон одержал победу со счетом 10-9 в захватывающем финале German Masters, обыграв Барри Хокинса на легендарном стадионе Tempodrom в Берлине.