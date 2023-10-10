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Politico: из-за конфликта между ХАМАС и Израилем может подорожать топливо

Politico: из-за конфликта между ХАМАС и Израилем может подорожать топливо

Конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может привести к ужесточению американских санкций в отношении Ирана, поддерживающего Палестину, поставить под угрозу перспективы построения нормальных отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.

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