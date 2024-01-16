Офицер ВДВ Рублев тяжело раненный, сутки отбивал атаки ВСУ до подхода основных сил

Минобороны России сообщило о героическом подвиге офицера ВДВ, гвардии лейтенанта Степана Рублева со своими бойцами он сутки отражал атаки украинских военных до подхода подкрепления, невзирая на тяжелое ранение в руку.
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