РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Офицер ВДВ Рублев тяжело раненный, сутки отбивал атаки ВСУ до подхода основных сил

Офицер ВДВ Рублев тяжело раненный, сутки отбивал атаки ВСУ до подхода основных сил

Минобороны России сообщило о героическом подвиге офицера ВДВ, гвардии лейтенанта Степана Рублева со своими бойцами он сутки отражал атаки украинских военных до подхода подкрепления, невзирая на тяжелое ранение в руку.

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