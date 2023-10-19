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Надо ли их выпускать?

Надо ли их выпускать?

Василий Вереск Валят за границу разного калибра Былые Знаменитости. Ориентиры умов и настроений.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Какая-то глупая фраза: &quot;Раз их публика знает, - всё-таки чем-то же они были ей интересны?&quot;. Интересно, аффтор знает что означает слово &quot;пиар&quot;? Публика &quot;знает&quot; уродов всякого толка чаще всего потому, что их распиарили, слишком много о них пишут, слишком часто и безо всяких причин выпускает их &quot;на публику&quot; пишущая братия. Помимо этого,  так называемые звезды пиарят себя сами не талантами, а безобразными сценами типа дуры собчачки на катафалке, или еще одного придурка, прибивающего свои яйца к брусчатке на Красной площади, или всякие пуси, танцующие в развратном виде в храмах.
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12 час.
Александр Владимирович
не знаю у кого там шок от каких-то &quot;кумиров&quot;...по-моему большинству народа вообще на них наплевать, своих проблем хватает
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12 час.
N
Nata
Да пусть валят, но пустыми. То что дала Родина, на Родине должно и остаться. Пусть такие знаменитые и крутые начнут свою крутость с нуля там показывать и доказывать.
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12 час.

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