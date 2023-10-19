Надо ли их выпускать?

Ольга Кожемякина

Какая-то глупая фраза: "Раз их публика знает, - всё-таки чем-то же они были ей интересны?". Интересно, аффтор знает что означает слово "пиар"? Публика "знает" уродов всякого толка чаще всего потому, что их распиарили, слишком много о них пишут, слишком часто и безо всяких причин выпускает их "на публику" пишущая братия. Помимо этого, так называемые звезды пиарят себя сами не талантами, а безобразными сценами типа дуры собчачки на катафалке, или еще одного придурка, прибивающего свои яйца к брусчатке на Красной площади, или всякие пуси, танцующие в развратном виде в храмах.