Полицейские задержали в ЛНР подозреваемого в серии краж денег с банковских счетов жителей Сахалина

Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами УМВД России по Сахалинской области на территории Луганской Народной Республики пресечена преступная деятельность 21-летнего жителя Луганска, который подозревается в дистанционных кражах денежных средств с банковских счетов граждан.