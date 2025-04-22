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Китай

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Китай и ОАЭ намерены расширять инвестиционное сотрудничество

Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян в понедельник совместно провели по видеосвязи первое заседание Комиссии высокого уровня по инвестиционному сотрудничеству между Китаем и ОАЭ.

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