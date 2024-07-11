Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву БПЛА в Ступино

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июля, рано утром сообщил об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ в Ступинском городском округе атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу.
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