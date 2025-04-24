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«Звезда» показала архивное видео с погибшим от ранения корреспондентом Гольдиным

«Звезда» показала архивное видео с погибшим от ранения корреспондентом Гольдиным

Телеканал «Звезда» показал архивное видео с корреспондентом Никитой Гольдиным, который умер от осколочного ранения спустя почти месяц после того, как боевики ВСУ обстреляли машину с журналистами 24 марта.

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