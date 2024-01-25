Минфин РФ напомнил об обязанности банкротов заплатить налог на сверхприбыль

Российский бизнес обязан до 28 января оплатить налог на сверхприбыль. Об этом говорится в разъясняющем письме Минфина, согласно которому это правило коснется даже компаний, признанных банкротами, но попадающих под его условия.
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