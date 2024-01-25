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Минфин РФ напомнил об обязанности банкротов заплатить налог на сверхприбыль

Минфин РФ напомнил об обязанности банкротов заплатить налог на сверхприбыль

Российский бизнес обязан до 28 января оплатить налог на сверхприбыль. Об этом говорится в разъясняющем письме Минфина, согласно которому это правило коснется даже компаний, признанных банкротами, но попадающих под его условия.

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