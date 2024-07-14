МЧС: Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров. Об этом сообщает МЧС России.В тушении пожара задействованы 160 пожарных и 40 единицы техники, в том числе два вертолёта, Ка-32 и Ми-8.
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