А по народным приметам на столе сегодня обязательно должна быть редька – в Корнильев день это верная примета семейного благополучия и мира.
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А по народным приметам на столе сегодня обязательно должна быть редька – в Корнильев день это верная примета семейного благополучия и мира.