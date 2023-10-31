МО России: США намерены возобновить работу некоторых биообъектов на Украине

США продолжают держать под контролем некоторые биообъекты на территории Украины, рассчитывая возобновить их работу после завершения спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
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