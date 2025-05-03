Castellum: с 2014 года против России ввели почти 29 тысяч санкций

С 2014 года против России ввели почти 29 тысяч санкций. Лидерами по числу ограничений стали США, Канада и Швейцария, подсчитало РИА «Новости», используя данные независимого аналитического портала Castellum и открытые источники.
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