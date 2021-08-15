РЖД загрузили контейнеры в вагоны. Поперёк пути в Китай встал Алтай. В метро Москвы проверят QR-коды. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были тестовые перевозки контейнеров в полувагонах на ДВЖД, первые оценки стоимости переноса порта из Санкт-Петербурга от руководства ТМХ и символический старт реконструкции БАМ от Сергея Шойгу.