Главный бой "Бойцовского клуба РЕН ТВ" Минаков - Джонсон закончился ничьей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Главное событие гала-шоу "Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия" – российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон бросил вызов Виталию Минакову за право обладать поясом чемпиона в супертяжелом весе "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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