Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

1. Как разные группы россиян видят желаемое будущее нашей страны. Цитирую из беседы с нашим самым известным социологом, главой ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ссылка): — Существуют несколько вариантов образа будущего, каждый из них специфичен для той или иной группы.