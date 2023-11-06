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Закон и Порядок

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Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

1. Как разные группы россиян видят желаемое будущее нашей страны. Цитирую из беседы с нашим самым известным социологом, главой ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ссылка): — Существуют несколько вариантов образа будущего, каждый из них специфичен для той или иной группы.

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