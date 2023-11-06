Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

1. Как разные группы россиян видят желаемое будущее нашей страны. Цитирую из беседы с нашим самым известным социологом, главой ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ссылка): — Существуют несколько вариантов образа будущего, каждый из них специфичен для той или иной группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии