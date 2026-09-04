Минздрав РФ отозвал регистрацию "Декариса" из-за угрозы здоровью

Минздрав России отозвал регистрацию препарата "Декарис" из-за угрозы здоровью. Профессор Евгений Морозов сообщил, что теперь для лечения гельминтозов применяют Альбендазол и Мебендазол, которые считаются более современными и эффективными средствами.