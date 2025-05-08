Китайский турист в Испании взял на удушающий вора, который хотел отработать у него телефон

В рамках культурного обмена турист из Поднебесной показал карманнику, что не очень с этим согласен. Он демонстрировал своё несогласие до тех пор, пока не приехала полиция и не вырвала несчастного из цепких лап китайского удава.
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