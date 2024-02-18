Медведев отреагировал на договор между Францией и Украиной картинкой в соцсети

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал подписание соглашения о "гарантиях безопасности" между Францией и Украиной, опубликовав картинку со свиньей и петухом в соцсети Х (ранее Twitter).
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