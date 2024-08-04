Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen посл...

Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen после перевода игры на Unreal Engine 5Недавно стало известно, что стратегию Manor Lords планируют перевести с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 – это случится в следующем обновлении игры.
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