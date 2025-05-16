Экспирации опционов BTC и ETH могут спровоцировать волатильность на рынке

Сегодня, 16 мая, на криптовалютной деривативной бирже Deribit наступает срок истечения опционов на сумму свыше $3,1 млрд, что может спровоцировать серьезное увеличение краткосрочной волатильности на рынке.
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