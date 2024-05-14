❗️ В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.