Маск: США грозит банкротство из-за роста государственного долга

Ведомство по борьбе с бюрократией может исправить ситуацию Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США в будущем могут столкнуться с банкротством в связи с проблемами с бюджетными расходами и ростом государственного долга.
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