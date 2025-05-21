Достопримечательности уходят из Приморья – китайские туристы вывозят по частям бухту Стеклянную Евгения КомароваВо Владивостоке продолжают фиксировать случаи нарушения туристами установленных правил поведения на популярном пляже в бухте Стеклянной.
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