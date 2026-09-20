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Царьград

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10 рейсов из РФ в Армению задержаны из-за атак беспилотников

10 рейсов из РФ в Армению задержаны из-за атак беспилотников

Задержки коснулись десяти авиарейсов, следующих в Армению из российских городов. Причиной стали действующие ограничения, введённые на фоне атак украинских беспилотников на территорию РФ.

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