Скандал на всю страну: в Якутии спустя 17 лет эксгумируют останки младенца из-за возможной подмены в роддоме

ЯКУТСК, 17 марта, ФедералПресс. Следственный комитет Якутии начал процессуальную проверку по заявлению 32-летней Дарьи Лузиной, которая подозревает, что 17 лет назад в роддоме якутского поселка Хандыга ей подменили ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии