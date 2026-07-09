Почему люди боятся любви?

Необъяснимая боязнь любви и романтических отношений — когда страдающие от неё стараются избегать любых ситуаций, которые могут привести к развитию чувств, и не стремятся к знакомствам Филофобия не является медицинским диагнозом, это психологический феномен.
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