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В Подмосковье младенец умер от сделанного медсестрой-самозванкой укола

В Подмосковье младенец умер от сделанного медсестрой-самозванкой укола

Как стало известно СМИ, трагедия произошла в семье уроженцев Таджикистана. В один из вечеров женщина заметила, что ее сын (мальчику было несколько месяцев от роду) сильно плачет в кроватке и отказывается засыпать.

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