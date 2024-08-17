В Подмосковье младенец умер от сделанного медсестрой-самозванкой укола

Как стало известно СМИ, трагедия произошла в семье уроженцев Таджикистана. В один из вечеров женщина заметила, что ее сын (мальчику было несколько месяцев от роду) сильно плачет в кроватке и отказывается засыпать.
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