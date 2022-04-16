Гумпомощь и открытки с добрыми пожеланиями для ЛДНР собрали в рамках акции в Королеве

РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 апр. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева приняла участие в акции «Доброе дело» в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 апр. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева приняла участие в акции «Доброе дело» в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
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