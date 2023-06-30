На воду спущен крупнейший в мире круизный лайнер. Вес этого корабля составляет 250 тысяч тонн. В городе Турку, расположенном на юго-западном побережье Финляндии, спустили на воду лайнер Icon of The Seas, который претендует стать «крупнейшим в мире».