УХОД ИЗ АРМЕНИИ – "СКРЫТАЯ ИГРА" ПУТИНА. ЭРДОГАН СТОЛБИТ ДЛЯ РОССИИ ЗОНУ БЕЗОПАСНОСТИ?

В эти дни политические ТГ-каналы пестрят откликами по ситуации вокруг выхода русских военных из Армении: "Закавказье отдано на растерзание НАТО, двери в регион альянсу открыл Азербайджан ".
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