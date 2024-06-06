Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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УХОД ИЗ АРМЕНИИ – "СКРЫТАЯ ИГРА" ПУТИНА. ЭРДОГАН СТОЛБИТ ДЛЯ РОССИИ ЗОНУ БЕЗОПАСНОСТИ?

УХОД ИЗ АРМЕНИИ – "СКРЫТАЯ ИГРА" ПУТИНА. ЭРДОГАН СТОЛБИТ ДЛЯ РОССИИ ЗОНУ БЕЗОПАСНОСТИ?

В эти дни политические ТГ-каналы пестрят откликами по ситуации вокруг выхода русских военных из Армении: "Закавказье отдано на растерзание НАТО, двери в регион альянсу открыл Азербайджан ".

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Да,вы правы!
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4 час.
Stilianos Kanakidis
Бывает враг становиться близким, понятливым, другом, но армяне даже между собой никогда не будут друзьями, не говоря о дружбе с Россией, подлый продажный народ.
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4 час.
Виталий Сорокин
Продажный, это точно!
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2 час.

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