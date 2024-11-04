В Архангельске стартует просветительский марафон «Знание.Первые»

В конференц-зале правительства региона сегодня выступят выдающиеся россияне и гости страныВ конференц-зале правительства региона сегодня выступят выдающиеся россияне и гости страныМероприятие стартует ровно в 10:00 — вместе с телеведущим программы «Доброе утро» на Первом канале Никитой Пименовым.