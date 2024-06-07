В России с 2022 года было национализировано более 100 предприятий

В собственность государства в России через суд с 2022 года было возвращено более 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, слова которого передает «Интерфакс».
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